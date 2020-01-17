شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تجهز منختب الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل لاعبى منتخب تنس الطاولة رحال، فى معسكر خارجى بألمانيا، يستمر لمدة أسبوعين، فى إطار الاستعداد لبطولة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، والتى تأهل لها منتخب الرجال ، و كذلك مقعدين فى الفردى ، ومثلهما فى منافسات السيدات .

وتضم قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة فى المعسكر كلاً من عمر عصر، خالد عصر، أحمد صالح ، ويرافقهم ماجد عاشور مدربا للمنتخب فى المنافسات .

أكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن المعسكر يستمر لمدة أسبوعان ، على أن يشارك اللاعبين بعد ذلك فى منافسات بطولة البروتور " الجائزة الكبرى " بألمانيا أيضا .

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وشهدت الأيام الماضية إعلان محمد البيلى لاعب المنتخب الاعتزال الدولى ، ولكنه عاد مرة أخرى و تراجع عن القرار بعد أن قام بصلاة استخارة ، و اقناعه من جانب مسئولى ناديه ، ليعود مرة اخرى للمشاركة فى البطولات ، و اقربها بطولة العالم التى تقام من 22 الى 29 مارس المقبل ، وأقام الاتحاد تصفيات لاختيار اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة ،

ولفتت هنا جودة لاعبة منتخب الطاولة الانزار اليها خلال الأيام الماضية بعد تالقها فى البطولات ، و التتويج بعدة ألقاب ، ووصولها الى تصدر التصنيف العالمى للناشئين من جانب الاتحاد الدولى للعبة .

وحصدت هنا جودة الشهر الماضى المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات بطولة البرتغال الدولية للناشئين تحت 15 سنة فى منافسات الزوجى مع فريدة بدوى لاعبة المنتخب أيضا، كما حققت اللاعبة الميدالية الذهبية فى منافسات الفردى و الزوجى لتحت 18 سنة أيضا ، وكذلك احتلال المركز الرابع فى منافسات بطولة العالم للقارات، والتى أقيمت بالهند لتحصل على الميدالية البرونزية فى البطولة.