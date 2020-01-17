تصريحات الخميس.. كواليس انضمام بادجي.. والأهلي يهاجم اتحاد الكرة.. وصلاح يثني على كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 16 يناير.

هل يتدخل اتحاد الكرة في أزمة الزمالك وكاف بشأن مباراة السوبر؟ الجنايني يرد

علّق عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة والمكلفة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على الأزمة التي تدور حاليًا بين نادي الزمالك والاتحاد الأفريقي "كاف" بشأن مباراة السوبر أمام الترجي.

"خسارة تاريخية".. ماذا قال حارس طنطا بعد الهزيمة من الأهلي؟

قال علي فرج حارس مرمى فريق طنطا، إن خسارته بخماسية من الأهلي تُعد تاريخية على حد قوله، نظرًا لأنه لم يستقبل هذا العدد من الأهداف خلال تاريخ مبارياته بالقلعة الحمراء.

أسامة نبيه يكشف مفاجأة حول انضمام مصطفى محمد للمنتخب

أكد أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب المصري، أن مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك يُعد أفضل من مروان محسن مهاجم الأهلي.

صحفي نمساوي يتحدث لمصراوي عن .. "الطفل" بادجي والتصرف الساذج

تحدث ألكسندر هوبر، الصحفي النمساوي بصحيفة "كورير" عن السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأهلي الجديد، مؤكدًا أنه مثل الأطفال.

مكتشف بادجي يوضح لمصراوي.. لماذا فضّل اللعب للأهلي على أوروبا؟

صرح سيدو ساني رئيس نادي كازا سبورتس السنغالي، الذي اكتشف أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد، بأن اللاعب السنغالي بدأ مسيرته كلاعب هاو، موضحًا أنه فضّل بطل الدوري المصري بسبب المقابل المادي.

القيعي يعاتب جمهور الأهلي ويوجه 3 رسائل

طالب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، من الجماهير بدعم مجلس الإدارة واللاعبين.

الأهلي يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تعديل موعد مواجهة إنبي

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استنكر عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم مباراة الأهلي مع إنبي لتقام يوم 22 يناير بدلاً من تأجيلها أو إقامتها بعد مواجهة ناديه مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

أمير توفيق يكشف كواليس انضمام بادجي للأهلي

قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إنه تم إعداد قائمة للاعبين المهاجمين المرشحين للانضمام للنادي الأهلي، وعرضها على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، الذي أعد بدوره قائمة مختصرة بالمهاجمين، والتي ضمت السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي.

بادجي: أتمنى تحقيق أبطال أفريقيا مع الأهلي.. والانضمام عبره لمنتخب السنغال

نشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو مع لاعبه السنغالي الجديد أليو بادجي وهو على متن الطائرة التي صحبته إلى القاهرة.

أول تعليق من بادجي بعد الانضمام للأهلي

علق السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد، على انضمامه للفريق الأحمر، قادما من نادي رابيد فيينا النمساوي خلال انتقالات الشتاء.

صلاح يتحدث عن.. مواجهة مان يونايتد.. ودور كلوب في المران

صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي بأن مانشستر يونايتد كان موفقًا ليحصل على نقطة أمامهم في لقاء الدور الأول، قائلًا أن المدير الفني يورجن كلوب يخلق لهم الحوافز بشكل يومي.

تريزيجية يوضح: كيف أجبر مسؤولو قاسم باشا على الإيمان به؟.. وسبب رفض عروض إيطاليا

صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الانجليزي، ومنتخب مصر بأنه رفض عروض من أندية كبرى في إيطاليا لأنه كان يحلم بالانتقال للدوري الانجليزي.

الجزيري لمصراوي: أتمنى التسجيل بمرمى الأهلي

قال التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب نادي المقاولون العرب، إنه يستعد بقوة لمباراتهم المقبلة أمام نظيرهم الأهلي.

سعد سمير يتحدث عن فايلر ورغبة اللاعبين وصفقة كهربا

أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي أن فريقه تطور للأفضل في الموسم الحالي نظراً لامتلاكه المدرب السويسري رينيه فايلر الذي وصفه بصاحب الشخصية المتميزة.