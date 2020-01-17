النشرة الرياضية.. عقوبة أزارو.. وصفقة الأهلي الجديدة.. وتعديلات بجدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 16 يناير.

بعد أحداث الخرطوم.. الهلال يوضح موقف مباراة الأهلي

أكد حسن علي الأمين العام لنادي الهلال السوداني، أن مباراة فريقه أمام الأهلي في موعدها وتحديدًا في الأول من فبراير القادم.

"يهدر الفرص بسبب الفراغ وحصل على عرض تاريخي".. أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

اقترب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف فريقه الذي يعتزم إعلان التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.

بعد أنباء رحيله.. قرار عاجل من الأهلي تجاه أزارو

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على مهاجمه المغربي وليد أزارو بسبب تغيبه عن تدريات الفريق بدون إذن.

بطولة أفريقيا لليد.. مصر تسحق غينيا وتتصدر مجموعتها

سحق منتخب مصر لكرة اليد نظيره الغيني بنتيجة 39-22 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في افتتاح مباريات بطولة أمم أفريقيا 2020 التي تستضيفها تونس من 16 وحتى 26 يناير الحالي.

الأهلي يتعاقد مع السنغالي آليو بادجي لمدة 4 سنوات ونصف (صورة)

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

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المصري يتعادل أمام أسوان بعد مباراة مليئة بركلات الجزاء

خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلًا صعبًا أمام نظيره أسوان بهدفين لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري.

"بالتقسيط على عام ونصف".. الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع صفقته الجديدة

أصبح السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي ثاني صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" .

عبد الله السعيد يعوّض احتفاله بهدفه الـ 100 من الملعب بصورة

احتفل عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز بهدفه المائة في مسيرته بالدوري المصري بتصميم نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

الاتحاد يخطف تعادلاً مثيرًا أمام بيراميدز ويحافظ على المركز الرابع

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري.

صورة: وصول أليو بادجي لمطار القاهرة

وصل مساء اليوم الخميس اللاعب السنغالي أليو بادجي إلى مطار القاهرة رفقة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

تقديم موعد الأهلي وإنبي.. اتحاد الكرة يُجري 6 تعديلات على جدول الدوري

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، 6 تعديلات على جدول الدوري، بعد التعديلات التي أجراها الاتحادين الأفريقي والعربي لكرة القدم.