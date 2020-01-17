سعد سمير يتحدث عن فايلر ورغبة اللاعبين وصفقة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي أن فريقه تطور للأفضل في الموسم الحالي نظراً لامتلاكه المدرب السويسري رينيه فايلر الذي وصفه بصاحب الشخصية المتميزة.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال سعد سمير :"لدينا مدير فني لديه شخصية مميزة ويضع نظام للعب وللفريق، ما يجعل كل اللاعبين يسعون دائماً للمشاركة وإقناعه".

وأضاف مدافع الأهلي :"هناك أشياء كثيرة تغيرت هذا الموسم، وبغض النظر عن فايلر، اللاعبون أيضاً بات لديهم رغبة أكبر في النجاح وتحقيق موسم استثنائي".

Advertisements

وتعرض سعد سمير للإصابة في وتر "أكيليس" لينتهي موسمه مبكراً بعد أن عاد مؤخراً للمشاركة بشكل تدريجي والدخول في حسابات رينيه فايلر.

وتابع سمير :"فايلر أخبرني أنني سأكون ضمن حساباته بعد الظهور بمستوى جيد في المباريات التي شاركت بها مؤخراً، لكنني تعرضت للإصابة، وقدر الله وما شاء فعل".

وأنهى مدافع الأهلي بالحديث عن العائد للقلعة الحمراء :"كهربا لم يكن غريباً علينا، نعرفه جيداً، وهو يعرف كيفية النجاح في النادي الأهلي، ونحن أيضاً نوجه الوافدون دائماً لتطبيق النظام الذي يساعده على النجاح في الأهلي".