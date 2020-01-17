عبد الله السعيد يعوّض احتفاله بهدفه الـ 100 من الملعب بصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

احتفل عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز بهدفه المائة في مسيرته بالدوري المصري بتصميم نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

عبد الله السعيد، شارك مع فريقه بيراميدز أساسيًا خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري في وقت سابق من اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

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عبد الله أرسل ركنية حاول حارس الاتحاد عماد السيد التصدي لها ولكنه أسكنها مرماه خلال التحام جون أنطوي مهاجم بيراميدز معه ولكن أُعلن أن أنطوي هو صاحب الهدف.

ولكن يبدو أن الهدف اُحتسب في تقرير الحكم لعبد الله السعيد، ليحتفل اللاعب به على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بدلًا من الاحتفال بهدفه الـ 100 من أرضية الملعب.

وسبق وأن مثّل عبد الله السعيد أندية الإسماعيلي والأهلي قبل أن يرتدي قيمص بيراميدز في بطولة الدوري.