الأهلي يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تعديل موعد مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
استنكر عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم مباراة الأهلي مع إنبي لتقام يوم 22 يناير بدلاً من تأجيلها أو إقامتها بعد مواجهة ناديه مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.
عدلي القيعي، قال خلال حلقة برنامج ملك وكتابة على فضائية الأهلي، اليوم الخميس:"لايوجد شفافية والفارق الزمني بين المباريات قليل جدًا بين المقاولون وإنبي ثم النجم الساحلي".
الأهلي الذي خاض مباراة مساء يوم أمس الأربعاء أمام نظيره طنطا يستعد لخوض مباراة يوم الأحد 19 يناير أمام المقاولون ثم مباراة إنبي يوم الأربعاء 22 يناير قبل أن يواجه نظيره النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 26 من الشهر ذاته.
وكان مقرراً أن يلعب الأهلي ضد النجم الساحلي يوم 24 يناير الجاري، ثم إنبي يوم 27 من الشهر نفسه في القاهرة، لكن قرار الأمن بتأجيل مباراة الأهلي إلى يوم 26 يناير صاحبه تأجيل مباراة إنبي.
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