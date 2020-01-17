اليوم.. انطلاق البطولة الافريقية لدراجات المضمار

نتطلق اليوم في تمام الساعه التاسعه صباح فعاليات اليوم الثاني للنسخة السادسة من البطولة الافريقية لدراجات المضمار والتي تقام خلال الفتره من 16يناير وحتي 19 .

واستطاعت مصر خلال اليوم الاول

الحصول علي ١٠ ميدالية ٣ذهب ٥فضه ٢برونزية ويشارك في البطولة اثني عشر دولة افريقية وهم مصر ,الجزائر,ليبيا ,المغرب, سيشل, كينيا ,بروندي ,بوركينا فاسو, كوتيفوار, سودان, جنوب افريقيا و نيجيريا -تعد هذه المرة الاولي التي تستضيف مصر فيها البطولة الافريقية للمضمار.

و جدير بالذكر ان هذه البطولة هي ثاني بطولة تقام علي ارض مضمار استاد القاهره والذي تم افتتاحه بالبطولة العربية للمضمار الشهر الماضي.