مصر للمصارعة: ذهبية إيطاليا حافز قوي لميدالية أوليمبية

أعرب محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة أن سعادته بذهبية التصنيف العالمي للمصارعة "Matteo pellicone" فى وزن ٧٢ كجم والتى استضافتها ايطاليا. قال كيشو:" ذهبية ايطاليا حافز قوى لتحقيق ميدالية اولمبية فى طوكيو ٢٠٢٠، وتاتى فى مرحلة مهمة للاستعدادات النهائية للاولمبياد". ٢٠٢٠، وتاتى فى مرحلة مهمة للاستعدادات النهائية للاولمبياد". وجه كيشو الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللجنة لاولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب وللاتحاد المصري للمصارعة بقيادة العميد عصام نوارة لما يقدمونه من دعم له. هشام حطب وللاتحاد المصري للمصارعة بقيادة العميد عصام نوارة لما يقدمونه من دعم له. وصل كيشو للنهائى بعد أن فاز فى دور الثمانية على بطل تركيا 10-7، وفي الدور نصف النهائي فاز على بطل أوكرانيا 9-6 ، وهزم بطل تركيا فى النهائى بلمس الاكتاف.

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