جماهير الزمالك تطالب بمدرب أحمال عبر تويتر

دشنت جماهير نادي الزمالك هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تطالب من خلاله التعاقد مع مدرب أحمال للفريق الأول لكرة القدم، حيث أن الجهاز الفني الحالي لا يحتوي مدرب للأحمال البدنية.

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ويذكر أن السبب في ذلك هو المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رفض طلب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك بشأن استقدام مخطط للأحمال معللًا أنه يفضل أن يضع

خطة الأحمال والاستشفاء بذاته.

وقد أصبح في الساعات القليلة الأخيرة هاشتاج "مدرب أحمال للزمالك" الأكثر تداولًا على موقع تويتر، حيث قال فانديتا الزملكاوي "نتمني عودة رودريجيز مرة أخرى للفريق".

أما حساب المختلط 1911 علق "السنة اللي فاتت كنا بنلعب بـ 14 لاعيب فقط طول الموسم ، محصلش عندنا حالات اجهاد ولا في ماتش وقعنا بدنيا ولعبنا في الجزائر والمغرب وتونس لان كان

عندنا مدرب متخصص في الاحمال فقط".

وقالت مغردة أخرى " محتاجين مدرب أحمال الاعيبه وزنها زايد واصابتها كترت".

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فيما أوضحت محبة للزمالك "هي اللعيبة وزنها زايد ليه يا كابتن ميرو.. عشان بياكلو محشي كتير.. يعني مش عشان مفيش مدرب احتمال.. عشان بياكلو محشي".

وجاء في حساب حمل اسم زملكاوية " فرق درجه تالتة عندها مدرب أحمال ..ازاي نادي القرن الحقيقي طبعا.. معندوش مدرب أحمال".

وعلقت منى الشلبي بقولها" إزاي الفريق بقاله شهر من غير مدرب احمال !! ايه العك ده".

وأخيرًا أبو علي غرد " منبوظش الطبخة على شوية ملح عندنا كل حاجة صح ناقص بس مدرب احمال للزمالك".