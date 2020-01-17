٢٠ لاعب فى قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلى

أعلن حماده صدقى المدير الفنى لفريق سموحه عن اختيار ٢٠ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق ابتداء من غدا الجمعة استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم السبت القادم على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولةالرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.
ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، حسين تيمور ، كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمدكوفى ، أحمد أبو الفتوح ، أحمد جمال ، إسلام جمال ، يوسف ديوب ، شريف رضا ، محمود حليمو ، خالد عبد الفتاح ، محمد نادى ، فوزى الحناوى ، محمد الترهونى ، ناصر ماهر ، أحمد مكى ، محمد طلعت ، حسام حسن .
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