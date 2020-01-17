بعد انتهاء مباراتي الخميس.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

ساد التعادل مواجهة المصري البورسعيدي وأسوان بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز ، اليوم الخميس والتي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس، سجل أهداف "المدينة الباسلة" عمرو موسى من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45 و65، أما لـ "زهرة الجنوب" فسجل له فادي فريد في الدقيقة 12 ومحمد جابر من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

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أما الاتحاد السكندري فتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ستاد جرس الحدود "المكس" وسجل لـ "سيد البلد" محمد أنور في الدقيقة 51 أما لبيراميدز فسجل عماد السيد حارس الاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالاتي: -

1- الأهلي بـ 33 نقطة

2- المقاولون العرب بـ 29 نقطة

3- الزمالك بـ 24 نقطو

4- الاتحاد السكتدري بـ 22 نقطة

5- بيراميدز بـ 20 نقطة

6- حرس الحدود بـ 18 نقطة

7- سموحة بـ 18 نقطة

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8- الانتاج الحربي بـ 18 نقطة

9- إنبي بـ 17 نقطة

10- الإسماعيلي بـ 17 نقطة

11- المصري بـ 16 نقطة

12- الجونة بـ 12 نقطة

13- مصر للمقاصة بـ 11 نقطة

14- طلائع الجيش بـ 11 نقطة

15- نادي مصر بـ 11 نقطة

16- وادي دجلة بـ 10 نقاط

17- طنطا بـ 10 نقطاط

18- أسوان بـ 9 نقاط.