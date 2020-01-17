الترجي ينوي مُلاحقة اتحاد جدة وأنيس البدري قضائيًا

افتعل النجم التونسي “أنيس البدري” بسفره المفاجيء إلى الإمارات هذا الأسبوع، أزمة أثارت الكثير من الجدل مع إدارة ناديه “الترجي”، حيث لم يُخبر أحد بأمر سفره للتفاوض مع إدارة نادي “إتحاد جدة” السعودي.

وغادر اللاعب العاصمة تونس متجهاً إلى الإمارات بطلب من رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي الأستاذ “أنمار بن عبدلله الحائلي” من أجل اتمام مراسم التوقيع في مدينة “دبي”.

وعبرت الهيئة الإدارية لنادي الترجي التونسي عن أسفها بعد تحول أنيس البدري إلى الإمارات من دون إذنهم، واعتبرت ذلك خرقاً للقانون وأن الفريق سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا الموقف غير الاحترافي.

وكشفت عدة تقارير ان اللاعب الدولي التونسي “أنيس البدري” كلف فريق “اتحاد جدة السعودي” 750 ألف دولار وبعقد يمتد لمدة موسمين ونص، وسوف يتقاضى اللاعب 120 ألف دولار شهريًا.

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وخاض اللاعب 16 مباراة مع الترجي هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل 10 أهداف وصنع هدفين، ومن أبرز إنجازاته مع المكشّخة تحقيق لقبي دوري أبطال أفريقيا.

ويقبع نادي اتحاد جدة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة من 14 مباراة حيث فاز الفريق في 4 مناسبات وتعادل 2 وخسر 8 مرات.