رياضة | مباريات قوية بالجولة الـ 17 بالقسم الثالث في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات قوية بالجولة الـ 17 بالقسم الثالث في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت منافسات الجولة الـ ١٧ للمجموعة التاسعة بالقسم الثالث، حيث تقام ٧ مباريات فى الثانية والنصف عصرا.

بنى عبيد صاحب الصدارة برصيد ٣١ نقطة، يسعى للحفاظ على قمة المجموعة، بفوز جديد، حينما يستضيف، نظيره، فريق عمال المنصورة، صاحب المركز الثامن برصيد ١٨ نقطة.

منية سمنود صاحب المركز ١٤ قبل الأخير برصيد ١٢ نقطة يسعى جاهدا لتحقيق الفوز على ضيفه فريق مركز شباب الأمير، من اجل الإقتراب قليلا من المناطق الآمنة والإبتعاد عن منطقة الهبوط .

شبان بدواى صاحب المركز الخامس برصيد ٢٢ نقطة، لن تكون مهمته سهلة، حينما يستقبل على ملعب "الدندراوى فهيم" نظيره، فريق ميجاسبورت صاحب المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة.

ويستضيف بلقاس صاحب المركز السابع برصيد ١٩ نقطة، على ملعبه، نظيره، فريق كهرباء طلخا، صاحب المركز التاسع برصيد ١٨ نقطة.

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ويحل إتحاد المنزلة صاحب المركز ١٣ برصيد ١٤ نقطة، ضيفا على فريق شيكو صاحب المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة.

بينما يستضيف، فريق، إتحاد نبروه، الذي يحتل الترتيب الثالث، برصيد ٢٩ نقطة نظيره، فريق المطرية متذيل الترتيب، برصيد ٧ نقاط.

ويستقبل فريق السنبلاوين، صاحب المركز الحادى عشر برصيد ١٦ نقطة، نظيره، فريق مياه الدقهلية، الذي يتواجد في الترتيب السادس برصيد ٢٠ نقطة.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- بنى عبيد ٣١ نقطة

٢- شربين ٣٠ نقطة

٣- نبروه ٢٩ نقطة

٤- ميجاسبورت ٢٥ نقطة

٥- شبان بدواى ٢٢ نقطة

٦- مياه الدقهلية ٢٠ نقطة

٧- بلقاس ١٩ نقطة

٨- عمال المنصورة ١٨ نقطة

٩- كهرباء طلخا ١٨ نقطة

١٠- شيكو ١٨ نقطة

١١- السنبلاوين ١٦ نقطة

١٢- شباب الأمير ١٤ نقطة

١٣- إتحاد المنزلة ١٤ نقطة

١٤- منية سمنود ١٢ نقطة

١٥- المطرية ٧ نقاط