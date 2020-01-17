رياضة | مباريات هامة ومرتقبة لأندية الجيزة في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات هامة ومرتقبة لأندية الجيزة في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام السبت، مباريات الأسبوع الخامس عشر، بالمجموعة الخامسة التي تضم أندية الجيرزة، بالقسم الثالث، حيث يستضيف فريق الدخان صاحب الصدارة، بقيادة علاء ابراهيم، نظيره فريق جولدي صاحب المركز الثاني، بقيادة إبراهيم أبو زيد (باكايوكو) في قمة مباريات الأسبوع الخامس عشر، وأسفرت نتيجة لقاء الدور الأول عن فوز الدخان بهدفين دون رد.

ويواجه فريق حلوان العام ، بقيادة حسن محمد، نظيره، فريق 6 أكتوبر بقيادة أحمد عبد الغني، في ثاني أقوى المواجهات، بتلك الجولة، وكانت نتيجة الدور الأول قد إنتهت بفوز حلوان العام بهدف دون مقابل.

ويستضيف البدرشين، نظيره فريق الإتصالات، بقيادة هاني العقبي، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الإتصالات بهدفين دون مقابل.

ويخوض فريق الصف لقاء مرتقب مع نظيره فريق جينيس فى مباراة قوية بين الفريقين، وأسفر لقاء الدور الأول عن فوز جينيس بهدفين مقابل هدف.

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ويخرج فريق مركز شباب أبو النمرس لملاقاة نظيره، فريق مركز شباب بشتيل ، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

كما يستضيف فريق العياط نظيره، فريق القومي، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة كانت عنوانها "الفرص الضائعة" من جانب الفريقين.

ويلتقي فريق الصيد مع فريق المعادي، في مباراة من العيار الثقيل من أجل الهروب من منطقة الهبوط، وشهدت مباراة الدور الأول تفوق للمعادي على ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما محمد ابراهيم (شيكا) وماندو حجازي الذي يغيب عن اللقاء بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 34 نقطة

2- جولدي 32 نقطة

3- الإتصالات 31 نقطة

4- حلوان العام 28 نقطة

5- أكتوبر 25 نقطة

6- القومي 18 نقطة

7- البدرشين 17 نقطة

8- الصف 16 نقطة

9- أبو النمرس 15 نقطة

10- جينيس 14 نقطة

11- بشتيل 12 نقطة

12- المعادي 12 نقطة

13- العياط 11 نقطة

14- الصيد 8 نقاط