رياضة | الأهلي يُحلق في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ13

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُحلق في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ13 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

• الأهلي (33 نقطة): 11 مباراة / 11 فوز / سجل 33 هدفًا / استقبل هدفين • المقاولون (29 نقطة): 13 مباراة / 9 فوز / 2 تعادل / 2 هزيمة / سجل 18 / استقبل 8 • الزمالك (24 نقطة): 12 مباراة / 7 فوز / 3 تعادل / 2 هزيمة / سجل 17 / استقبل 9 • الاتحاد (22 نقطة): 13 مباراة / 6 فوز / 4 تعادل / 3 هزيمة / سجل 13 / استقبل 11 • بيراميدز (20 نقطة): 13 مباراة / 5 فوز / 5 تعادل / 3 هزيمة / سجل 19 / استقبل 15 • حرس الحدود (18 نقطة): 13 مباراة / 4 فوز/6 تعادل/ 3 هزيمة / سجل 11/استقبل 8 • سموحة (18 نقطة): 13 مباراة/ 4 فوز / 6 تعادل/ 3 هزيمة/ سجل 11/ استقبل 8 •الانتاج (18 نقطة):13 مباراة/ 4 فوز / 6 تعادل / 3 هزيمة / سجل 11/ استقبل 11 • انبي (17 نقطة): 13 مباراة / 4 فوز / 5 تعادل / 4 هزيمة/ سجل 14 / استقبل 15 Advertisements • الإسماعيلي (17 نقطة): 13 مباراة / 5 فوز/2 تعادل/ 6 هزيمة / سجل 9 / استقبل 13 • المصري (16نقطة): 12 مباراة/4 فوز/4 تعادل / 4 هزيمة/ سجل 13/ استقبل 11 • الجونة (12نقطة): 13 مباراة/ 3 فوز/ 3 تعادل/ 7 هزيمة/ سجل 9/ استقبل 19 • المقاصة (11نقطة): 13 مباراة / 2فوز/ 5 تعادل / 6 هزيمة / سجل 14/ استقبل 20 • طلائع الجيش (11 نقطة): 13 مباراة / 2فوز/ 5 تعادل / 6 هزيمة / سجل 12/ استقبل 18 • نادي مصر (11 نقطة): 13 مباراة / 2فوز/ 5 تعادل / 6 هزيمة / سجل 9/ استقبل 18 • وادي دجلة (10 نقطة): 13 مباراة / 2فوز/ 4 تعادل / 7 هزيمة / سجل 13/ استقبل 21 • طنطا (10 نقطة): 13 مباراة / 1فوز/ 7 تعادل / 5 هزيمة / سجل 11/ استقبل 19 • أسوان (9 نقطة): 13 مباراة / 1 فوز/ 6 تعادل / 6 هزيمة / سجل 13/ استقبل 22

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