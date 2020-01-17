رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 16 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها شفاء كلا من البلجيكي إيدين هازارد وأسينسيو واقتراب مشاركتهما أمام أشبيلية في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- صفقة لفظها ريال مدريد.. مانشستر يونايتد ينهي اتفاقه مع خليفة كريستيانو رونالدو

بات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قاب قوسين من ضم النجم البرتغالي الدولي ولاعب نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز والذي تلقبه الجماهير بـ"كريستيانو رونالدو" في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت شبكة ESPN، أن إدارة مانشستر يونايتد اتفقت مع نادي سبورتينج لشبونة على قمية الصفقة، التي من المتوقع أن تتم في الأيام القليلة المقبلة.

كما أضافت التقارير أن مانشستر يونايتد اتفق على البنود الشخصية في عقد اللاعب، تميهداً للإتفاق على موعد الكشف الطبي في مانشستر.

وطلبت إدارة سبورتينج مبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، إلا أن الصفقة من المتوقع أن تُغلق عند مبلغ 60 مليون يورو، وفق التقارير.

وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية، سيخوض فيرنانديز مباراة الديربي ضد بنفيكا غداً الجمعة، قبل التوجه لإنجلترا لتوقيع الكشف الطبي مع مانشستر.

وارتبط اليونايتد باللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الفريق عاد للتفاوض مع اللاعب مجدداً، في ظل إصابة الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتومناي.

وكان ريال مدريد قريبا من ضم برونو فيرنانديز في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلا أن إدارة الملكي لم ترغب في حسم الصفقة.

- ريال مدريد يطوي صفحة بوجبا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني سيصرف النظر عن ضم متوسط ميدان مانشستر يونتايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا بول بوجبا.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي أزالت بوجبا من قائمة إهتمامتها، بالرغم من رغبة المدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان بإستقدامه.

وأضافت سبورت في تقريرها، أن إصابات بزجبا المتكررة والمشاكل التي يقوم اللاعب بافتعالها خارج الملعب هي السبب الرئيسي وراء تحول الريال عن اللاعب، بالإضافة لتألق لاعب الوسط الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي في الفترة الحالية.

ويتجه ريال مدريد لأهداف أخرى في وسط الملعب في الفترة الحالية، للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبرز النجمين، دوني فان دي بيك لاعب فريقأياكس أمستردام الهولندي، والإسبانب فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي كأقرب الأسماء المتوقع انتدابها من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لا سيما الأول التي أشارت عدة تقارير لوججود اتفاق حول ضمه بالفعل,

من جهة أخرى، زعمت "توتو سبورت" الإيطالية، أن بوجبا لم تبق له خيار سوى العودة لناديه السابق يوفنتوس، المهتم الوحيد بخدمات بوجبا حالياً بعد إنسحاب ريال مدريد.

وحاول ريال مدريد ضم بوجبا في فترة الإنتقالاات الصيفية الماضية، دون التوصل مع إتفاق حول القيمة المالية للصفقة مع ناديه مانشستر يونايتد.

- دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

يواصل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان عملية الاستعداد والتحضير لخوض مواجهة إشبيلية القادمة يوم السبت في الجولة الـ20 من الدوري.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن زيدان المدير الفني لريال مدريد تلقى دفعة قوية بعودة الثنائي كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش للتدريبات الجماعية من جديد بعد التعافي من الإصابة.

واشارت الصحيفة إلى أن زيدان بالرغم من استعادة بنزيمة ومشاركته في التدريبات إلا أنه لن يعول عليه في المباراة بشكل أساسي وربما يجلس اللاعب على مقاعد البدلاء.

واكدت الصحيفة على أن زيدان سيعتمد على يوفيتش بالتشكيلة الاساسية وربما يمنح بنزيمة فرصة المشاركة بالشوط الثاني في حالة الاحتياج لخدماته.

- ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى

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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو نادي ريال مدريد تراجعوا عن فكرة التعاقد مع الصفقة البديلة للفرنسي بول بوجبا في الفترة المقبلة.

وكان الريال يخطط لضم لاعب وسط نابولي، فابيان رويز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسباني، أن ريال مدريد سيركز خلال الأشهر القليلة المقبلة لتعزيز خط وسطه في الصيف، وهناك العديد من الأسماء المطروحة في السوق أمثال الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام، والفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

ويبدو أن المسار المؤدي إلى فابيان رويز يمثل أولوية في نظر إدارة مدريد، ولكنه حالة معقدة بالنظر إلى حقيقة أن ناديي نابولي وريال مدريد ليس لديهما نفس الاستراتيجية.

وتابع الموقع الإسباني، أن ريال مدريد ليس لديه نية في دفع ثمن باهظ لشراء فابيان رويز في الصيف المقبل، ويود الانتظار حتى يقترب اللاعب من نهاية عقده، الذي يستمر حتى عام 2023، من أجل بدء إجراءات نقله من نابولي.

- وزن هازارد يصل لـ80 كيلو

اعترف إدين هازارد نجم ريال مدريد أنه فقد السيطرة على وزنه خلال فترة الصيف الماضي مما أدى زيادة وزنه بشكل رهيب قبل الانتظام في تدريبات سانتياج برنابيو.

وأكد هازارد أن وزنه الطبيعي يبلغ 75 كيلو جرام، لكنه زاد بمقدار 5 كيلوات خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أنه يكسر جميع القواعد الاحترافية للاعب كرة القدم في وقت الإجازات.

وقال هازارد: "زيادة الوزن لن أكذب، إذا كنت في إجازة اتصرف على هذا النحو، لقد زاد وزني بمقدار 5 كيلو أنا واحد من الأشخاص الذين يزداد وزنهم بسرعة ويفقدونه بسرعة أيضاً"

وتابع “عندما كنت في ليل وعمري 18 عاماً، كنت أزن 72 أو 73 كيلو، ومع اكتساب كتلة عضلية وصل وزني إلى 75 كيلو، أحياناً أصل إلى 77 كيلو في أوقات سيئة، في الصيف وصلت إلى 80 كيلو، لكنني فقدت الزيادة خلال 10 أيام فقط".

- إيكر كاسياس يقترب من رئاسة الاتحاد الإسباني

يفكر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة في الحارس إيكر كاسياس ليصبح رئيساً للاتحاد الإسباني للعبة خلفاً للرئيس الحالي لويس روبياليس.

وذكر في برنامج "إل بارتيداثو" على إذاعة كوبي الإسبانية، فإن تيباس يفكر منذ وقت في الحارس السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد لينافس روبياليس في انتخابات الاتحاد المقبلة المزمع إجراؤها في مارس (آذار) القادم.

وأضاف المصدر أن تيباس يرى في كاسياس الذي توقف عن اللعب بين صفوف بورتو وتولى منصب إداري عقب تعرضه لأزمة قلبية في الأول من مايو (أيار) الماضي خلال تدريبات الفريق، المرشح المثالي لمنافسة روبياليس وأن العديد من الأشخاص في محيطه أقنعوه بأن الحارس المخضرم هو الوحيد القادر على محاولة انتزاع المنصب من الرئيس الحالي.

ويدرس كاسياس بحذر إمكانية اتخاذ هذه الخطوة لأنه في هذه الحالة سيعتزل اللعب نهائياً، علماً بأنه يعمل حالياً كحلقة وصل بين فريق بورتو ومجلس إدارة النادي.

ويخطط روبياليس للدعوة لانتخابات جديدة في النصف الأول من مارس (آذار) القادم قبل بدء وديات المنتخب، وواجه بالأمس طلباً للمثول أمام القضاء للإدلاء بأقواله في اتهامه بالاعتداء على مهندسة.

- نجمي ريال مدريد يعودان للتدريبات قبل لقاء أشبيلية

يواصل فريق ريال مدريد الأسباني اليوم الأربعاء، إستعداداته للمواجهة الهامة ضد أشبيلية، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم، عودة الثنائي إيدين هازارد وماركوس أسينسيو للتدريبات الجماعية.

وأضاف النادي الملكي أن الثنائي تدربا بشكل منفرد بعيداً عن المجموعة، وأنهما يقتربان بشدة من العودة للتدريبات الجماعية.

كما يواصل نجم الدفاع سيرجيو راموس تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، فيما تدرب قلب الهجوم كريم بنزيما بشكل منفرد أيضا.

وكان أسينسيو قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم، فيما أصيب هازارد في لقاء الفريق ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض راموس للإصابة خلال نهائي كأس السوبر الماضي ضد أتليتيكو مدريد، والذي فاز به النادي الملكي بركلات الترجيح.