رياضة | خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل عرض نادي الاتفاق السعودي للحصول على خدمات المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر إن نادي الاتفاق عرض على الأهلي مبلغ 300 ألف دولار لضم أزارو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

وأضاف المصدر بأن اللاعب سيتقاضى في النادي السعودي خلال الـ6 أشهر مبلغ 500 ألف دولار.

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المصدر تابع بأنه في حالة شراء النادي السعودي عقب الإعارة فستكون الصفقة مقابل 2 مليون دولار.

وبات أزارو قريبا من الرحيل عن النادي الأهلي، بعد التعاقد رسميًا مع السنغالي أليو بادجي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي ظهر اليوم الخميس تعاقده رسميا مع المهاجم السنغالي أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو .