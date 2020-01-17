رياضة | شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لحسم مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعقد بيبو عدة جلسات مع لجنة التخطيط والتعاقدات بالنادي، من أجل حسم أمر اللاعب والمفاضلة بين رحيله ورحيل الأنجولي جيرالدوا دا كوستا.

ويترقب مسؤولو نادي الاتفاق السعودي، موقف اللاعب مع المارد الأحمر، ومتابعة أخر تطورات رحيله من أجل الاستعانة بخدماته في صفقة إنتقال حر في حال فسخ تعاقده.

وكان الاتقاق السعودي، يستعد لإرسال عرض رسمي من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن التطورات الأخيرة جعلت النادي السعودي ينتظر الموقف الأخير أملًا في حصوله على خدماته بدون أي عائد مادي.

وفي حالة اتخاذ اللاعب قراره الرسمي بالرحيل عن الأهلي سيوافق النادي على بيعه للاتفاق السعودي تخوفاً من انتقاله للزمالك الغريم التقليدي للمارد الأحمر.

ويتخوف الأهلي من رد الزمالك على صفقة تعاقده مع كهربا بخطف المغربي وليد أزارو بدون دفع أي مبلغ مالي.

Advertisements

وأعلن الأهلي مساء اليوم تعاقده مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

ووصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدا ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأكد توفيق في تصريحات صحفية على أن تكلفة الصفقة ٢ مليون يورو، سيتم سدادهم على أقساط لمدة عام ونصف.

وتابع :" بادجي وافق على الانضمام للأهلي بمجرد أن تقدمنا بعرض رسمي إلى ناديه رغم أنه كان يمتلك عروضا أخرى، فهو يرى أن الأهلي ناد كبير وخطوة جيدة في مستقبله الكروي ".