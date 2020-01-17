رياضة | أخبار الأهلي اليوم الخميس: ضم الصفقة الكبرى.. نجم الفريق يطالب فسخ تعاقده.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم الأهلي المنبوذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الخميس: ضم الصفقة الكبرى.. نجم الفريق يطالب فسخ تعاقده.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم الأهلي المنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس، الموافق 16 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اتمام التعاقد بشكل رسمي مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي السابق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس:

نشرة أخبار النادي اليوم الخميس 16 / 1 / 2020

1- رسميًا.. الأهلي يعلن تعاقده مع أليو بادجي لمدة ٤ مواسم ونصف:

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن تعاقد النادي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من الشهر الجاري.

ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم الخميس؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

2- الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع أليو بادجي واختيار فايلر:

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على أن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي جاء بعد متابعة دقيقة من جانب الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر بعد صرف النظر عن بعض المرشحين.

وأعلن الأهلي مساء اليوم تعاقده مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

وسيصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدا ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأكد توفيق في تصريحات صحفية على أن تكلفة الصفقة ٢ مليون يورو، سيتم سدادهم على أقساط لمدة عام ونصف.

وتابع :" بادجي وافق على الانضمام للأهلي بمجرد أن تقدمنا بعرض رسمي إلى ناديه رغم أنه كان يمتلك عروضا أخرى، فهو يرى أن الأهلي ناد كبير وخطوة جيدة في مستقبله الكروي ".

وأكمل حديثه" نادي رابيد النسماوي طلب مبالغ كبيرة وبعد جولة من المفاوضات تم التوصل إلي حلول وسط ومن ثم وقع بادجي علي عقود رسمية ".

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3- الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية كبيرة على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بعد اعتراضه على قراره في مباراة طنطا.

واعترض أزارو على الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعدما قام الجهاز الفني باستبعاده من قائمة الفريق الأحمر النهائية قبل مواجهة طنطا.

وبات أزارو على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي، بعد تعاقد النادي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار حيث من المنتظر تقديمه رسميًا غدًا الجمعة.

4- أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ:

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا هامًا في الوقت الحالي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر داخل مقر النادي بالجزيرة.

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ويحسم بيبو مع عبد الحفيظ في الاجتماع الذي يقام حاليًا ملف الراحلين عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وأزمة المغربي وليد أزارو.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر قد قرر توقيع عقوبة مالية مغلظة على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، عقب اعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا الأخيرة.

وطلب وليد أزارو من إدارة الأهلي فسخ تعاقده بالتراضي، حيث يرفض الإعارة أو البيع رغم تلقي النادي الأحمر عرضًا من أحد الأندية السعودية لضمه.

وتعاقد الأهلي ظهر اليوم الخميس رسميًا مع المهاجم السنغالي إليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة ٤ مواسم ونصف مقابل ٢ مليون يورو.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم

5- عرض سعودي لاستعارة أزارو من الأهلي

تلقى النادي الأهلي عرضًا من أحد الأندية السعودية لاستعارة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، بنية البيع النهائي.

وبات أزارو على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي، بعد تعاقد النادي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار حيث من المنتظر تقديمه رسميًا غدًا الجمعة.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على رحيل أزارو من أجل إفساح مكان داخل قائمة الفريق الأحمر للوافد الجديد أليو بادجي والذي سيتم قيده بدلًا من اللاعب المغربي.

ومن المنتظر أن يوافق النادي النادي الأهلي على رحيل أزارو إلى النادي السعودي الذي طلب التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بنية البيع النهائي.

6- بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف "أزارو":

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي للتعاقد معه حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وبات أزارو مرشحا للرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي لقيد السنغالي أليو بادجي بدلا منه في قائمة الفريق.

وتعرض أزارو لانتقادات شديدة في الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه، واستغل مسئولو الزمالك رغبة الأهلي في التخلص من اللاعب لقيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد بدلا منه في التفاوض معه والتأكيد على الرغبة في الحصول على خدماته.

وتلقى اللاعب بعض الاتصالات من إدارة الزمالك في الأيام الماضية وشددوا على تمسكهم الكامل بالصفقة والثقة في قدراته وعودته لفورمته حال الانضمام للفريق.

أخبار النادي الأهلي اليوم

7- نجما الأهلي جاهزان لمباراة المقاولون العرب:

أعلن الثنائي شريف إكرامي ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيتهما لمباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام المقاولون العرب.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد تعافيهما من الإصابة.

وتعافي إكرامي وسليمان من الإجهاد في عضلة السمانة حيث أبعدت الإصابة الأول عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة فيما غاب سليمان عن أخر مباراتين للمارد الأحمر أمام بلاتينيوم وطنطا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.