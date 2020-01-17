رياضة | ثلاث مباريات في الجولة السادسة بالقسم الرابع في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاث مباريات في الجولة السادسة بالقسم الرابع في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف، من عصر الجمعة، منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري القسم الرابع في محافظة المنيا للموسم الكروي الحالي 2019-2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب مغاغة ضيفا، علي فريق مركز شباب البرجاية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب البرجاية.

وفي المباراه الثانية، يلعب فريق نادي مغاغة، مع فريق نادي ديرمواس، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب مغاغة.

وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق مركز شباب العدوة، فريق نادي سمالوط، في المباراه التي سيحتضنها ملعب العدوة، ويذكر أن فريق مركز شباب مطاي باي في هذه الجولة.

والجدير بالذكر أيضا، أن هذه المجموعة تضم سبعة أنديه تابعه لمحافظه المنيا، وهم نادي مغاغة، مركز شباب مغاغة، نادي سمالوط، مركز شباب البرجاية، مركز شباب العدوه، نادي ديرمواس، مركز شباب مطاي.

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وجاءت مباريات الجولة السادسة لمسابقه دوري القسم الرابع لمحافظه المنيا علي النحو التالي:

- مركز شباب العدوة × نادي سمالوط

- نادي مغاغة × نادي ديرمواس

- مركز شباب البرجاية × مركز شباب مغاغة

ترتيب القسم الرابع

1- مركز شباب مغاغة 9 نقاط

2- مركز شباب العدوة 8 نقاط

3- مركز شباب مطاي 6 نقاط

4- نادي مغاغة 6 نقاط

5- نادي ديراموس 5 نقاط

6- نادي سمالوط 4 نقاط

7- مركز شباب البرجاية 3 نقاط