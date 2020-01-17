رياضة | كارتيرون: شيكابالا "بابا" الزملكاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون: شيكابالا "بابا" الزملكاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك انبهاره بحجم دعم ومساندة الجماهير لشيكابالا لاعب الفريق والعائد من الإصابة.

وشارك اللاعب في مواجهة الجونة وقدم مستوى مميز ونجح قي لفت الأنظار إليه.

وسجل شيكا الهدف الأول للزمالك في مواجهة اليوم.

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كارتيرون تحدث مع الجهاز المعاون وأثنى على مستوى وقدرات اللاعب وأبدى اعجابه بارتباطه بجماهير الزمالك وعشقهم له.

ووصف الفرنسي، شيكابالا بأنه "بابا" الزملكاوية تعبيرا عن ارتباطهم الكبير به، والمساندة الكبيرة التي لاقاها بعد عودته للمشاركة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.