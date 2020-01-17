رياضة | رسميا .. البنك الأهلى يضم ثنائي بتروجت ومنتخب السويس بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. البنك الأهلى يضم ثنائي بتروجت ومنتخب السويس بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، صفوفه، بالتعاقد مع اللاعب أحمد ابراهيم "عجله" مهاجم اتحاد الشرطة، السابق، وبتروجت الحالي، استعداداً لخوض منافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني.

حيث لعجلة الإنضمام لصفوف، الاتصالات لمدة 6 مواسم، ونادى اتحاد الشرطة ثم إنتقل إلى نادى مصر، وتأهله معه في الموسم الماضي، للدوري الممتتاز، وكانت محطتة الاخيرة فريق بتروجت، مطلع الموسم الحالي، قبل الانتقال لنادى البنك الأهلى، لموسمين ونصف.

كما حصل مجلس إدارة البنك الأهلي، على توقيع الثنائي محمد عبد السيد لاعب جولدي، ومحمد ناجح مهاجم فريق منتخب السويس.

وشهد الدور الأول تحقيق فريق البنك الأهلي 7 إنتصارات، و3 تعادلات، وتلقى خسارة وحيدة، بقيادة مديرة الفني عيد مرازيق.

ويحتل فريق البنك الأهلي، صدارة المجموعة الأولى، عقب ختام منافسات الدور الأول، برصيد 24 نقطة.

