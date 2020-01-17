الامارات | ماركوس ميلوني يعتز بالزي الوطني الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماركوس ميلوني يعتز بالزي الوطني الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الشارقة، البرازيلي ماركوس ميلوني، صورته على صفحته في «إنستغرام» وهو يرتدي الزي الوطني الإماراتي، خلال رحلة سفاري قام بها، في الفترة السابقة، خلال فترة توقف اللعب في الدوري، وذلك بهدف الاستمتاع والتعرف إلى الأجواء والمناطق الطبيعية في الدولة. يذكر أن الشارقة تعاقد مع ميلوني ضمن فئة اللاعب المقيم، قادماً من بالميراس البرازيلي لمدة ثلاث سنوات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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