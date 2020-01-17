الامارات | عادل جمال: تابعتُ العين من المدرجات دون علم الأندية التي لعبت لها

شكرا لقرائتكم خبر عن عادل جمال: تابعتُ العين من المدرجات دون علم الأندية التي لعبت لها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب فريق خورفكان، عادل جمال، الذي فسخ النادي عقده قبل أيام، أنه كان يحضر معظم مباريات فريق العين، الذي نشأ وترعرع فيه، من المدرجات دون علم الأندية التي لعب لها، ورغم معرفته بأن ذلك كان يمكن أن يسبّب له بعض المشكلات مع إدارات تلك الأندية، لكنه شدد على أن «حبه وتقديره لنادي العين، كانا أكبر من العقوبات التي يمكن أن تفرض عليه في حال اكتشاف أمره».

وقال جمال، في مقطع فيديو عبر حسابه في «سناب شات»، أول من أمس: «هناك شيء أقوله للمرة الأولى، خلال فترات ارتباطي بعقود رسمية مع أندية أخرى، كنت احضر كل مباريات العين في المدرجات دون علمها، صحيح أنه بسبب هذا الأمر حدثت لي بعض الأزمات، لكن حب العين أكبر من أي شيء».

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واعترف اللاعب برغبته في العودة إلى «الزعيم» مجدداً، وقال: «البعض ربما لا يعرف السبب وراء خروجي من نادي العين، لقد تدرجت في المراحل السنية حتى وصلت لعُمر لا يسمح لي باللعب في الفريق الأول، وبعدها خضت تجربة احترافية في البرتغال، وبعد السماح للمقيمين والمواليد باللعب عدت إلى الإمارات، لكن الأمور لم تسِر في سبيل عودتي إلى النادي الذي نشأت فيه».

وتعليقاً على انتشار مقطع فيديو لبعض مهاراته، عقب فسخ العقد بينه وبني نادي خورفكان، قال: «أعرف أن حديثي هذا يمكن أن يتسبب في فقداني العروض التي وصلت إلي بعد نهاية مشواري مع خورفكان، ولكن إذا تحدث معي نادي العين فلن أساومه على درهم واحد»، وأسهم عادل في صعود خورفكان إلى المحترفين، بعد تألقه معه في الموسم الماضي بدوري الهواة.

ورداً على الاتهامات التي تطارده بأنه مهتم بنشر الإعلانات عبر حسابه في «سناب شات» أكثر من لعب الكرة، قال: « من دون أي نادٍ لسنة ونصف السنة، بعد أن غادرت العين، كان علي التحرك من أجل كسب لقمة العيش لأسرتي، كان لدي بعض الأموال التي استثمرتها، وبعدها أصبحت من المؤثرين في (سناب شات)».