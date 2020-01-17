الامارات | أبناء «الجهاز الفني» يحضرون من الأرجنتين لدعم شباب الأهلي في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء «الجهاز الفني» يحضرون من الأرجنتين لدعم شباب الأهلي في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مباراة شباب الأهلي والنصر في نهائي كأس الخليج العربي حضوراً كبيراً من أبناء أعضاء الجهاز الفني لشباب الأهلي، بعدما حصلوا على إجازة أعياد الميلاد، ونصف العام الدراسي في الأرجنتين. وحضر ستة منهم مباراة الجزيرة في نصف نهائي الكأس، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي بركلات الترجيح، وسيكونون كذلك حاضرين اليوم لمتابعة المباراة النهائية ودعم الفريق لتحقيق لقب الكأس.

وقال بيدرو نجل مساعد مدرب شباب الأهلي، دييغو ماركيتش: «إنه في قمة السعادة لوجوده حالياً بالإمارات في هذا التوقيت من العام، وإنه مستمتع أيضاً بروعة الجو في هذه الفترة».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «استمتعت بالأمطار الغزيرة التي هطلت أثناء مباراة الجزيرة»، مبيناً أن سعادته اكتملت بفوز شباب الأهلي، والتأهل إلى نهائي الكأس.

وأضاف: «نحن حالياً في إجازة نصف العام الدراسي، لذلك حضرنا إلى دبي، للاستمتاع بهذه المدينة الجميلة، إضافة إلى قضاء بعض الوقت مع والدي، وأسر أعضاء الجهاز الفني في شباب الأهلي، خصوصاً أنهم في الوقت الحالي لن يستطيعوا الذهاب إلى الأرجنتين بسبب ارتباطهم بالتدريبات والمباريات مع الفريق».

Advertisements

وأشار إلى أنهم يستمتعون بشكل كبير في دبي، وقال: «المدينة مبهرة جداً ورائعة، ورغم وجود العديد من الأماكن الترفيهية، فإننا لم نفوت حضور مباريات شباب الأهلي، إذ إنني أصبحت أتابع الفريق أثناء وجودي بالأرجنتين، ونحن جميعاً كأبناء أعضاء الجهاز الفني نتناقش حول مستوى الفريق ونتائجه، ونرتدي قمصانه في الأرجنتين».

وأكد بيدرو أنه يأمل أن يحقق شباب الأهلي لقب كأس الخليج العربي، حتى يحصل على مكافأة جيدة من والده، وقال: «شجعنا شباب الأهلي بحرارة كبيرة أمام الجزيرة، وكنا نخشى أن يخسر الفريق بعدما أحرز المنافس الهدف الثاني، لكن من حسن الحظ أن الفريق أحرز الهدف الثاني، قبل أن يتفوق ويحقق الفوز بركلات الترجيح».

وختم تصريحاته بقوله: «إنه يتوقع فوز شباب الأهلي أمام النصر في النهائي»، وتابع: «أرى أن شباب الأهلي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، إذ أعجبني حارس المرمى ماجد ناصر، والمهاجم أحمد خليل، إضافة إلى البرازيلي ليوناردو والأرجنتيني كارتابيا».

-استغلوا إجازة عيد الميلاد، ونصف العام الدراسي، للتواجد في دبي ومتابعة مباريات شباب الأهلي في مسابقة الكأس.