الامارات | أكثر من 70 مدرباً يشاركون بورشة «تطوير اللاعبين» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 70 مدرباً يشاركون بورشة «تطوير اللاعبين» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس أبوظبي الرياضي، بمقره في مدينة زايد الرياضية، خلال اليومين الماضيين، ورشة «تطوير اللاعبين»، ضمن برنامج اتفاقية التعاون مع رابطة الدوري الإسباني «لاليغا»، بهدف تعزيز ورفع المستوى الاحترافي لكرة القدم في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 70 مدرباً ومدربة لفرق المراحل العمرية لأندية أبوظبي.

وأكد مدير إدارة المنشآت والتراخيص في مجلس أبوظبي، خلف الواحدي، أهمية الورشة، وقال في تصريح صحافي: «التعاون بين المجلس و(لاليغا) يشمل كل المحاور المتعلقة بكرة القدم، للوصول إلى المستوى الاحترافي المطلوب».

وأشار إلى أن المجلس يسعى، من خلال البرنامج، إلى رفد الكوادر التدريبية في أندية أبوظبي، بكل ما هو متبع في أحد أهم الدوريات الأوروبية، مشدداً على الجميع الاستفادة من محاور الندوة، والعمل على تطبيقها بشكل سريع في المستقبل القريب، لمواكبة كل ما هو متبع في تلك الدوريات. وقال: «توفير مختلف الاختصاصات في ورش عمل بالتعاون مع (لاليغا) دليل على حرصنا على تقديم خلاصة التجارب والدراسات المتطورة، خصوصاً بعد أن قطعت أنديتنا شوطاً مهماً في مسيرة الاحتراف، الذي يتطلب تعزيزه بصفة مستمرة بممارسات متقدمة». وانطلقت محاور الورشة، بقيادة مدير أكاديمية ريال سبورتنج خيخون، الإسباني مانويل سانشيز مورياس، وشرح في اليوم الأول التخطيط المنهجي للتدريب الرياضي (الجانب النظري)، والتخطيط للموسم الرياضي الكروي، والتدريب البدني، ونموذج التدريب المشروط، في المقابل تم تخصيص اليوم الثاني للتطبيقات العملية، التي شهدت تجاوباً كبيراً من قبل المشاركين، وذلك في الملاعب الفرعية في مدينة زايد الرياضية.

- الورشة خُصصت لمدربي المراحل السنية لأندية أبوظبي.