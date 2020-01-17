الامارات | ناصر علي هدفه منتخب الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر علي هدفه منتخب الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب نادي الشارقة للدفاع عن النفس، ناصر علي داود، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يتطلع إلى الانضمام لمنتخب الكاراتيه في الفئات العمرية، بعدما تألق أخيراً وحصل على ميداليتين، ذهبية وفضية، بموسم 2019 في بطولة الإمارات المفتوحة، وذهبية وبرونزية في وزن فوق 50 كيلوغراماً في بطولة نجوم المستقبل 2020، وإنه يسعى للمضي في تحقيق أحلامه وإعلاء راية الإمارات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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