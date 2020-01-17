الامارات | صامويل روزا يعود رسمياً إلى حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل روزا يعود رسمياً إلى حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى نادي حتا، رسمياً، إجراءات ضم البرازيلي، صامويل روزا، على سبيل الإعارة من نادي النصر، حتى نهاية الموسم، ليكون أول اللاعبين الذين يتعاقد معهم الفريق، استعداداً للدور الثاني، وكان اللاعب ضمن صفوف العميد، الموسم الماضي، قبل أن تتم إعارته إلى نادي تشونبوك الكوري، الذي توج معه بلقب الدوري الكوري، في ديسمبر الماضي. وأعلن حتا التعاقد من خلال حسابه الرسمي على «تويتر»، مع العلم أن صامويل روزا كان يتدرب مع الفريق منذ أكثر من يومين، بانتظار إتمام انتقاله رسمياً، وهو ما تم أمس.

وبدأ روزا مشواره مع حتا في 2016، وقدم معه موسمين رائعين، قبل أن ينتقل إلى النصر لثلاثة مواسم، لكنه لم ينجح لتتم إعارته إلى الفجيرة، ثم اتجه إلى كوريا الجنوبية، قبل أن يقرر العودة إلى حتا.