الامارات | حوكمة الأندية الرياضية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حوكمة الأندية الرياضية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته رئيساً لمجلس دبي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2020، بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي، بهدف إخضاعها لأسس وقواعد ومبادئ الحوكمة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وخلق ممارسات سليمة لعمل الأندية الرياضية على نحو مُستقر ومُتوازن، يتوافق مع الأنظمة العالمية ومتطلّبات المنظمات والاتحادات الرياضية، المحلية والإقليمية والدولية، وإيجاد نسق واضح ومُحدّد لإدارة الأندية الرياضية، وتوحيد القواعد والأنظمة المُتعلّقة بسير عملها.

ويهدف القرار، الذي تُطبّق أحكامه على الأندية الرياضية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى ضمان تحقيق الأندية الرياضية للغايات التي أنشئت لأجلها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وفئاته المختلفة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح والمساءلة، وتطوير الموارد الذاتية للأندية الرياضية، والاستفادة من الموارد المُتاحة واستثمارها، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تعزيز الأداء الاحترافي للأندية الرياضية، وضمان تطوير كوادرها الفنية والإدارية.

اختصاصات مجلس دبي الرياضي

وفصّل القرار مهام وصلاحيات مجلس دبي الرياضي، ومنها: اعتماد النظام الأساسي واللوائح التنظيميّة والإدارية والمالية للنادي الرياضي، بما في ذلك هياكله التنظيمية، واعتماد السياسات الخاصّة به ومتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد الموازنة العامة للنادي الرياضي وحسابه الختامي، وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة لديه في هذا الشأن، والإشراف والرقابة المالية والإدارية على الأندية الرياضية والعاملين فيها، والموافقة على إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها، بناءً على طلب رئيس النادي الرياضي، كما حدد القرار الهيكل التنظيمي للنادي الرياضي، واختصاصات رئيسه، ونظام تشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، وواجبات ومسؤوليات رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي وأعضائه.

ونظَّم القرار شروط عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية، حيث يُشترط أن يكون العضو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن العناصر النشِطة والمؤهلة علمياً وإدارياً ورياضياً، على ألا يقل عُمر العضو عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

استقلالية الرئيس والأعضاء

ولغايات ضمان قيام رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي وأعضائه بمهامهم على النحو المأمول، يُحظر على أيّ منهم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ رياضي، أو الجمع بين عضوية مجلس دبي الرياضي ومجلس إدارة النادي الرياضي، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي الرياضي وبين منصب المُدير التنفيذي للنادي، أو أي وظيفة أخرى في الجهاز التنفيذي له، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس دبي الرياضي، كما حدد القرار التزامات النادي الرياضي بشأن تنظيم آليات استقطاب اللاعبين والمدربين.

الإفصاح والشفافية

وألزم القرار رئيس مجلس الإدارة وأعضائه والمدير التنفيذي والعاملين في النادي الرياضي واللاعبين والمُدربين، بمبادئ الإفصاح والشفافية، بما في ذلك تمكين مجلس دبي الرياضي من الاطلاع على المعلومات والبيانات التي يجب أن تُرفع إليه، أو يطلبها بكل شفافية، بما في ذلك البيانات المالية وتقارير التدقيق الداخلي، وأي اتفاقات أو تعاقُدات يترتّب عليها أثر مالي، يبرمها النادي الرياضي مع الغير، على أن يصدُر قرار من مجلس دبي الرياضي بالحد الأدنى من البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها.

كما ألزمهم القرار بتزويد مجلس دبي الرياضي بتفاصيل الإيرادات التي يحصل عليها النادي الرياضي، بما في ذلك تفاصيل الرعايات، والدّعم الحكومي المباشر وغير المباشر، ودعم رئيس النادي الرياضي، والإيرادات من البطولات، وأي هبات أو تبرّعات أخرى تَرِد للنادي الرياضي، على أن يكون الإفصاح بشكل واضح وصريح وغير مُضلِّل، وفي الوقت المناسب، وعلى نحو مُنتظِم ودقيق، وأن يتم وفقاً للأدلة المُعتمدة من مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن، وعدم قبول أي دعم مادي أو هدايا أو هبات أو ميزات دون الإفصاح عنها لمجلس دبي الرياضي، باستثناء اللاعب أو المدرب، الذي يتم تضمين العقد المُبرم بينه وبين النادي الرياضي خلاف ذلك، والتوقيع على تعهّد ضمان السرّية وعدم الإفصاح عن المعلومات، المُعتمد من مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن.

فقدان وسقوط العضوية

ووفقاً للقرار يفقِد رئيس مجلس الإدارة، أو العُضو، تمثيله في مجلس إدارة النادي الرياضي، في عدد من الحالات، هي: الوفاة، وفُقدان الأهلية بسبب أي عارض من عوارض الأهلية المُقرّرة قانوناً، أو العجز الذي يُقعِدُه عن القيام بواجباته، وذلك بمُوجب تقرير صادر عن الجهة الصحية المختصة، كما تسقُط العضوية في حالات: الاستقالة الخطّية، شريطة مُوافقة رئيس النادي الرياضي عليها، أو الإدانة بحُكم قضائي في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة، أو تجاوز عدد مرّات التغيّب عن حُضور اجتماعات مجلس إدارة النادي الرياضي، الحد المنصوص عليه في النِّظام الداخلي لمجلس الإدارة، أو استبدال أحدهم بمُوجب قرار يصدُر عن مجلس دبي الرياضي بناءً على مُقتضيات المصلحة العامة ومصلحة النادي الرياضي، وذلك بعد التنسيق مع رئيس النادي الرياضي.

توفيق الأوضاع

وعلى الأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس مجلس دبي الرياضي تمديد هذه المُهلة لمرّة واحدة. ويُصدِر رئيس مجلس دبي الرياضي، أو من يُفوِّضُه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

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شروط عضوية مجلس إدارة الأندية

■أن يكون العضو من مواطني الدولة.

■أن يكون من العناصر النشِطة والمؤهلة علمياً وإدارياً ورياضياً.

■ألا يقل عمر العضو عن 21 سنة ميلادية.

■أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- الإشراف والرقابة المالية والإدارية على الأندية والعاملين فيها، ضمن اختصاصات مجلس دبي الرياضي.

- تزويد مجلس دبي الرياضي بتفاصيل الإيرادات التي يحصل عليها النادي الرياضي.

- موافقة المجلس شرط أساسي للجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ رياضي.

- القرار يحدّد التزامات الأندية الرياضية بشأن تنظيم آلياتاستقطاب اللاعبين والمدربين.

مطر الطاير: القطاع الرياضي في دبي يستعد للخمسينية المقبلة بخطى راسخة

قال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير: «يحظى القطاع الرياضي في الدولة عموماً، وفي دبي خصوصاً، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ومن أهم مجالات الدعم التي ينالها هذا القطاع المهم، إصدار المراسيم والقوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع الرياضي، وتحدّد مسؤوليات وصلاحيات ونطاق عمل كل جهة، لتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز مكانة الرياضة، والارتقاء بمستوى إنجازات رياضيينا».

وأضاف: «المرسوم الذي تفضل بإصداره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية في دبي لإشراف مجلس دبي الرياضي، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتنظيم عمل المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، ثم قرار سموه بحوكمة عمل الأندية الرياضية بإمارة دبي، وقد صدرت جميعها وأعلنت خلال أسبوع واحد في مطلع عام 2020، تؤكد أن القطاع الرياضي في دبي يستعد للخمسينية المقبلة بخطى راسخة، من خلال تشريعات وقوانين سيكون لها الأثر الكبير في الوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع، وزيادة عدد ممارسيها من مختلف الأعمار والجنسيات، باعتبار دبي من أهم المدن العالمية في دعم الرياضة وتوفير المنشآت وأماكن ممارستها للجميع، وكذلك دعم أداء رياضيينا وتطوير مستوياتهم التنافسية، واعتلاء منصات التتويج في المحافل الرياضية».

وختم الطاير «مجلس دبي الرياضي سيعمل على أداء دوره كاملاً وفق المراسيم والقوانين والتشريعات الحكومية، ووفق أهدافه المرسومة له وتوجيهات رئيسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي تمثل منهاج عمل لنا، كما سنتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والرياضية، من أجل أن يكون عملنا الرياضي، خلال الفترة المقبلة، أفضل على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية، وأن تكون إنجازاتنا أكبر، بما يتناسب مع دعم القيادة الرشيدة، والتطور الذي تشهده الدولة في جميع الميادين».

- الطاير أكد أن التشريعات والقوانين سيكون لها الأثر الكبير في الوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية.