الامارات | القبيسي: لم يطلب أي نادٍ التعاقد مع باوزير

شكرا لقرائتكم خبر عن القبيسي: لم يطلب أي نادٍ التعاقد مع باوزير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى عضو مجلس إدارة نادي الظفرة لكرة القدم، أحمد القبيسي، وجود أي عرض للاعب الفريق، الدولي خالد باوزير، قائلاً لـ«الإمارات اليوم»: «إن الحديث المتداول عن اهتمام العين باللاعب، أو اقترابه من الرحيل، مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة»، وأشار إلى أنه «لم يصلنا أي طلب من أي ناد للتعاقد مع خالد باوزير».

وأضاف القبيسي أن «الأمر نفسه أيضاً بالنسبة للاعب عبدالرحمن يوسف، الذي تم ربطه بالانتقال إلى صفوف النصر»، مشيراً إلى أن «ما يجري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي شائعات».

وقال إن «الطلب الوحيد الذي وصلهم كان من نادي حتا للحصول على خدمات حمد المرزوقي».

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في جانب آخر، أعلن المهاجم سعيد الكثيري، عن عودته إلى الظفرة بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، بعد أن كان فسخ عقده مطلع الموسم الحالي، ليكون بذلك أول تعاقدات الظفرة في الانتقالات الشتوية. وقال الكثيري على حسابه في «تويتر»، أول من أمس: «وقعت عقداً مع الظفرة إلى نهاية الموسم، وأتمنى التوفيق وأن تكون لي بصمة مع إخواني اللاعبين في تحقيق موسم استثنائي للنادي».

ويختبر الظفرة جاهزيته لاستئناف مباريات الدوري، حيث يلتقي الفجيرة في الجولة الأخيرة من الدور الأول، وذلك حين يواجه فريق غوانزهو الصيني ودياً، اليوم، على استاد شباب الأهلي بالعوير الساعة 7:30 مساءً.

واستأنف لاعبو الظفرة تدريباتهم بداية الأسبوع بمشاركة جميع اللاعبين تحت قيادة المدرب الصربي رازوفيتش، عقب حصولهم على إجازة قصيرة بعد فوزهم خارج ملعبهم أمام حتا ضمن الجولة 12، واكتفى الفريق بحصص تدريبة مسائية قبل الحصول على موافقة النادي الصيني على خوض اللقاء بكامل نجومه.

القبيسي أكد أن الطلب الوحيد الذي وصلهم كان من نادي حتا الراغب في التعاقد مع حمد المرزوقي.