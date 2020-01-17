الامارات | منتخب اليد يدشّن المشوار الآسيوي بفوز عريض على هونغ كونغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يدشّن المشوار الآسيوي بفوز عريض على هونغ كونغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل منتخب كرة اليد، أمس، مشواره في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم (مصر 2021)، بالصورة المثلى، عقب تحقيقه فوزاً عريضاً على منتخب هونغ كونغ بفارق 27 هدفاً وبنتيجة 38-11، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من البطولة، التي تستضيفها الكويت حتى 27 يناير الجاري.

ونجح الأبيض منذ الدقائق الأولى في فرض إيقاعه على مجريات اللقاء، بعد أن أنهى لاعبو المنتخب الشوط الأول متقدمين بفارق 17 هدفاً وبنتيجة 21-4، ما أتاح للمدير الفني للمنتخب، الإسباني فرناندو أزانزا، الفرصة لإراحة العناصر الأساسية، مع الحفاظ على توسيع الفارق حتى صافرة المباراة وإنهاء اللقاء بنتيجة 38-11.

ويواجه المنتخب، اليوم، مهمة صعبة، حين يواجه نظيره العراقي، في مباراة تمنح الأبيض، في حال الفوز بنتيجتها، ضمان إحدى البطاقتين المؤهلتين عن مجموعته الرابعة، للعبور إلى الدور ربع النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراته في ختام دوري المجموعات التي ستجمعه، غداً، مع صاحب الضيافة المنتخب الكويتي.