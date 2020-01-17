شكرا لقرائتكم أرقام صادمة لجيرالدو مع الأهلي بعد انضمام اليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و يرى البعض أن جيرالدو هو من يستحق الرحيل لتسجيل بادجي بدلاً منه في قائمة الأهلي لأنه لم يقدم المردود المنتظر منه منذ انضمامه للقلعة الحمراء، و لكن بات المغربي وليد أزارو الأقرب للرحيل خصوصاً بعد تراجع مستواه و النتقاد الذي تعرض له مؤخراً
ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.
و جائت أرقام جيرالدو مع الأهلي كالتالي:ـ
جيرالدو في الدوري المصري
المباريات: 21
الأهداف: 3
صنع: 6
في دوري ابطال افريقيا
المباريات: 2
لم يسجل او يصنع أي أهداف
في كأس مصر
شارك: مباراة واحدة
لم يسجل او يصنع أي اهداف
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