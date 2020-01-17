شكرا لقرائتكم أرقام صادمة لجيرالدو مع الأهلي بعد انضمام اليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل السنغالى أليو بادجى، لاعب الأهلى الجديد، لمطار القاهرة مساء الخميس ، بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى مع النادى النمساوى واللاعب خلال الساعات الماضية، وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.

و يرى البعض أن جيرالدو هو من يستحق الرحيل لتسجيل بادجي بدلاً منه في قائمة الأهلي لأنه لم يقدم المردود المنتظر منه منذ انضمامه للقلعة الحمراء، و لكن بات المغربي وليد أزارو الأقرب للرحيل خصوصاً بعد تراجع مستواه و النتقاد الذي تعرض له مؤخراً

ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.



و جائت أرقام جيرالدو مع الأهلي كالتالي:ـ جيرالدو في الدوري المصري

المباريات: 21

الأهداف: 3

صنع: 6

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في دوري ابطال افريقيا

المباريات: 2

لم يسجل او يصنع أي أهداف

في كأس مصر

شارك: مباراة واحدة

لم يسجل او يصنع أي اهداف