اخبار الرياضه

ماذا قدم وليد أزارو مع الأهلي بعد التعاقد مع أليو بادجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ماذا قدم وليد أزارو مع الأهلي بعد التعاقد مع أليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأهلي صباح اليوم عن إتمام الصفقة، على أن ينضم للتدريبات مباشرة تمهيداً للاستعانة به فى مباريات الأهلى محلياً وأفريقياً، ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى ما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما أن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الآخر فى إتمام الصفقة، بشرط الوصول لاتفاق مالى وهو ما توصل اليه امير توفيق حيث انضم اللاعب مقابل 2 مليون دولار.

 

و باتت بعض الترشيحات تفيد برحيل المغربي وليد أزارو من النادي الأهلي، ليتم تسجيل بادجي بدلاً منه في قائمة الفريق الأحمر خصوصاً بعد تراجع مستوى أزارو مؤخراً.

 

ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

 

و نستعرض معكم أرقام وليد أزارو مع الأهلي منذ انضمامه للفريق:ـ

 

أزارو في

عدد المباريات: 60

الاهداف: 26 هدف

Advertisements

صنع: 10 أهداف

 

في دوري أبطال افريقيا

عدد المباريات: 25

الاهداف: 11

صنع: 6

 

في كأس مصر

عدد المباريات: 3

الاهداف: 3

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قدم وليد أزارو مع الأهلي بعد التعاقد مع أليو بادجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا