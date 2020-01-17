شكرا لقرائتكم ماذا قدم وليد أزارو مع الأهلي بعد التعاقد مع أليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأهلي صباح اليوم عن إتمام الصفقة، على أن ينضم للتدريبات مباشرة تمهيداً للاستعانة به فى مباريات الأهلى محلياً وأفريقياً، ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى ما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما أن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الآخر فى إتمام الصفقة، بشرط الوصول لاتفاق مالى وهو ما توصل اليه امير توفيق حيث انضم اللاعب مقابل 2 مليون دولار.

و باتت بعض الترشيحات تفيد برحيل المغربي وليد أزارو من النادي الأهلي، ليتم تسجيل بادجي بدلاً منه في قائمة الفريق الأحمر خصوصاً بعد تراجع مستوى أزارو مؤخراً.

ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

و نستعرض معكم أرقام وليد أزارو مع الأهلي منذ انضمامه للفريق:ـ