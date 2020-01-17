ماذا قدم وليد أزارو مع الأهلي بعد التعاقد مع أليو بادجي

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و باتت بعض الترشيحات تفيد برحيل المغربي وليد أزارو من النادي الأهلي، ليتم تسجيل بادجي بدلاً منه في قائمة الفريق الأحمر خصوصاً بعد تراجع مستوى أزارو مؤخراً.
ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.
و نستعرض معكم أرقام وليد أزارو مع الأهلي منذ انضمامه للفريق:ـ
أزارو في الدوري المصري
عدد المباريات: 60
الاهداف: 26 هدف
صنع: 10 أهداف
في دوري أبطال افريقيا
عدد المباريات: 25
الاهداف: 11
صنع: 6
في كأس مصر
عدد المباريات: 3
الاهداف: 3
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