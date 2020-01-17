شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك: مصطفى محمد تلقى عرضا من أحد أندية الدورى البلجيكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، تلقى عرضًا من الدورى البلجيكى من نادى سيركل بروج الذى يعد مالكه هو نادى موناكو الفرنسى ونجح مصطفى محمد فى التواجد فى وصافة ترتيب هدافى دورى أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف بعدما أحرز الهدف الثانى فى فوز فريقه على زيسكو الزامبى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات.

ورفض مسؤولو الزمالك، العرض البلجيكى الذى قدمتها إحدى شركات التسويق لمصطفى محمد مهاجم الفريق وهداف المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وترفض إدارة الزمالك، رحيل اللاعب سوى بقيمة مالية محددة لن تكون أقل من 5 ملايين دولار، وذلك لتحقيق أفضل استفادة مالية من احتراف اللاعب وجاء تحديد "تارجت" لرحيل مصطفى محمد فى الزمالك ليعيق بشكل كبير رحيله فى شهر يناير الجارى عن البيت الأبيض خاصة إن تسويقه خلال الوقت الحالى فى الدوى البلجيكى بتلك القيمة المالية يعد أمر صعب وفقا لذلك المصدر لذلك يفضل مسئولو النادى الأبيض الانتظار لنهاية الموسم ومشاركته مع المنتخب الوطنى فى أولمبياد طوكيو 2020.

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يذكر أن نادى سيركل كلوب البلجيكى الذى كان يرغب فى ضم مصطفى محمد، اتفق مع الملعب التونسى حول انتقال المهاجم الكونغولى جاى مبينزا، الذى كان محط أنظار العديد من الأندية المصرية فى الفترة الأخيرة وأبرزها ناديى الأهلي وبيراميدز وذلك بعدما تألق فى الدوري التونسي وسجل هاتريك أمام النجم الساحلي ليخطف الأنظار من الجميع، خاصة أنه لم يكمل عامه العشرين حتى الآن وذكر موقع قناة "نسمة" التونسية أن نادى الملعب التونسى اتفق رسميا مع النادى البلجيكى على رحيل مبينزا مقابل 450 ألف يورو، على أن يحصل الأول على نسبة 10% من صفقة انتقال المهاجم الكونغولى إلى أى فريق آخر مستقبلا.