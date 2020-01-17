شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول تريب بطولة الدورى المصرى عقب إقامة مباراتين ضمن الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى، حيث أستضاف المصرى البورسعيدى نظيرة أسوان و التقى الاتحاد السكندرى بفريق بيراميدز . التعادل يحسم مواجهة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين ، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً . المصري البورسعيدي يتعادل مع أسوان 2-2 في مباراة "الأربع ركلات الجزاء" Advertisements تعادل فريق المصري البورسعيدي ، مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما علي استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري. وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى : وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.