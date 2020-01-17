نتائج مباريات اليوم الخميس 16 / 1 / 2020 بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 16 / 1 / 2020 إقامة مباراتين ضمن الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف المصرى البورسعيدى نظيرة أسوان و التقى الاتحاد السكندرى بفريق بيراميدز .
التعادل يحسم مواجهة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري
انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين ، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .
المصري البورسعيدي يتعادل مع أسوان 2-2 في مباراة "الأربع ركلات الجزاء"
تعادل فريق المصري البورسعيدي ، مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما علي استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.
أحرز هدف الأول لأسوان فادي فريد في الدقيقة 12 ، وتعادل عمرو موسي قائد فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ، ويعود أسوان للتقدم عن طريق محمد جابر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء ، ليتعادل عمرو موسي مرة أخري من ركلة جزاء في الدقيقة 65 .
وشهدت المباراة احتساب أحمد العدوي جكم المباراة ، 4 ركلات جزاء ، بواقع 3 ركلات للمصري وركلة واحدة لأسوان .
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