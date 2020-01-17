شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى:مسابقات الجبلاية تضع فخ للأهلي قبل مباراة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أستياءه على قرارت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة حسام الزناتى عقب قرار تقديم موعد مباراة الاحمر أمام إنبى فى الدورى المصرى .

وأوضح عدلى القيعى خلال برنامجه على قناة الأهلى قائلا " اتحاد الكرة قدم مباراة إنبي أمام الأهلي لتقام يوم 22 يناير ، هل هذه مساعدة اتحاد الكرة للأهلي لللاستعداد لمباراة النجم الساحلي فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، الجبلاية تضع الأهلي فى أزمات بضغط المباريات وهو نفس ما حدث قبل مباراة صن داونز ، مبدياً تعجبه من ذلك .

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة الأهلي مع إنبي لتقام يوم 22 يناير بدلاً من تأجيلها أو إقامتها بعد مواجهة الأحمر مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

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وكان مقرراً أن يلعب الأهلي ضد النجم الساحلي يوم 24 يناير الجاري، ثم إنبي يوم 27 من الشهر نفسه في القاهرة، لكن قرار الأمن بتأجيل مباراة الأهلي إلى يوم 26 يناير صاحبه تأجيل مباراة إنبي.

وعادت لجنة المسابقات لتقدم مباراة الأهلي وإنبي لتقام قبل مباراة الأحمر ضد النجم الساحلي بأربعة أيام بسبب اتساع الفارق الزمني بين المباريات .

ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من الانتصار في 11 مباراة وفي دوري أبطال إفريقيا يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن النجم الساحلي الأول ويطارده الهلال السوداني الثالث بفارق نقطة.