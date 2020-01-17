7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 16/1/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، عبد الله السعيد يدخل نادى المائة فى الدوري المصري إنفوجراف .. عبد الله السعيد يدخل نادى المائة فى الدوري المصري دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . التعادل يحسم مواجهة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز الذى جاء عن طريق عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري بالخطأ في مرماه احتسب لصالح عبد الله السعيد ودخل به نادى المائة، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين ، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً . تعادل فريق المصري البورسعيدي ، مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما علي استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري. Advertisements الاتحاد الإماراتى يتحمل تكلفة تذاكر سفر الأهلى والزمالك لخوض مباراة السوبر محمد فضل أكد أن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم سيتحمل تقريبًا تكاليف تذاكر انتقالات الاهلى والزمالك قبل مباراة السوبر. بناء على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية .. قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز تبعا لذلك. وصل السنغالى أليو بادجى، لاعب الأهلى الجديد، لمطار القاهرة منذ قليل، بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى منتخب اليد يهزم غينيا فى ضربة البداية بأمم أفريقيا المؤهلة لطوكيو فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 39 / 22 فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ24.

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