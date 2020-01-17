شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: أحتاج مباريات أكثر للوقوف على حالة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، أحرز هدف بيراميدز عن طريق عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري بالخطأ في مرماه ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.

أضاف المدير الفني الجديد للفريق في تصريحات خاصة لقناة "أون سبورت" أن لديه طموحات كبيرة مع اللاعبين يامل الوصول اليها خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه بحاجة الى مباريات أكثر للتعرف على إمكانات لاعبيه الحالية للظهور بالشكل الأمثل الذي ترغبه إدارة النادي في الفترة المقبلة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.