سوبر كورة.. كيف لا يحق لعبد الله السعيد دخول نادى المائة؟ لائحة الأهداف تكشف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن الجميع كان ينتظر هذا الهدف، ليحتفل بعبد الله السعيد، نجم بيراميدز، كأحدث وافد بنادى المائة، فى تاريخ هدافى الدورى المصرى، فإن نجم المنتخب، لا يحتاج إلى أن يكون بوابة دخوله مع عظماء الدورى الـ8 مجرد هدف مشكوك فى صحته. وساهم عبدالله السعيد فى تعادل فريقه أمام الاتحاد السكندرى، بهدف أحرزه عماد السيد حارس زعيم الثغر بالخطأ فى مرماه، من كرة ركنية أرسلها عبد الله السعيد غير الحارس اتجاهها لتدخل مرماه. وخرج الإعلامى أحمد شوبير، عقب المباراة ليؤكد دخول اللاعب نادى المائة، بتسجيله الهدف رقم 100 فى تاريخ مشاركاته بالدورى المصرى، مع الإسماعيلى والأهلى وبيراميدز، إلا أن لائحة احتساب الأهداف تنافى ذلك تماما. Advertisements جدير بالذكر أن عبد الله السعيد نجم بيراميدز كان يستعد لدخول نادي المائة، حيث يتبقى له هدفا وحيداً من أجل تسجيل الهدف رقم 100 في مشواره بمسابقة الدوري، من خلال لعبه لأندية الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز. أهداف السعيد جاءت بواقع 36 مع الإسماعيلي، و50 هدفا مع الأهلي، و13 هدفا مع بيراميدز، وتعتبر مسيرته مع الفريق الأحمر هي الأبرز في مشواره الكروي، كونها كانت حافلة بالتألق وتسجيل الأهدافن وكان من أبرز اللاعبين في صفوف المارد الأحمر.

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