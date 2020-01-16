ريكاردو رودريجيز ينتقل الي فنربخشة التركي رسمياً.

الخميس 16 يناير 2020

أعلن نادي فنربخشة التركي ، تعاقده مع الظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريجيز، مدافع ميلان الإيطالي، لمدة ٦اشهر علي سبيل الإعارة ، مع وجود بند يلزم الفريق التركي بالتعاقد نهائيا مع مدافع ميلان الإيطالي، في نهاية فترة الإعارة مقابل 5 مليون يورو.



الظهير الأيسر السويسري لم يلعب مع ميلان الايطالي هذا الموسم الا 5 مباريات وظهر فيهم بصورة سيئة للغاية، استكمالا لمستويات متواضعة التي قدمها في سنواته الأولي في الروسونيري ، ريكاردو مثل ثغرة كبيرة في دفاعات ميلان فلم يكن مميزا دفاعيا لتغطية المساحات الكاشفة خلفه ولم يكن نافعاً هجوميا ، سواء بإرسال العرضيات المتقنة أو التسديد من مسافات بعيدة ، فقد المميزات التي انتدابه ميلانو من أجلها ، والجدير بالذكر أن المدافع السويسري أنتقل الي ميلانو في صيف 2017 مقابل 18مليون يورو ،قادما من فولفسبورج الألماني .

شارك ريكاردو مع ميلان في 74لقاء، لم يسجل أية اهداف لكنه صنع 4اهداف.