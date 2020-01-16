نجم إسبانيول راهنت على رفض بوتشتينو عرض البرسا

الخميس 16 يناير 2020

أصر جارسيا لاعب إسبانيول السابق وصديق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنهام، على جزمه وتأكيده من عدم قبول الأخير عرض تدريب فريق برشلونة الإسباني.



وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن جارسيا كان واثق تمام الثقة من رفض ماوريسيو أي عرض من برشلونة لتدريبه.

Advertisements

وشدد نجم إسبانيول السابق: على أن ماوريسيو، قال لي إنه يفضل العودة المزرعته بالأرجنتين، على أن يعود لليجا ويدرب أحد هؤلاء ومنها برشلونة.

واختتم: لا أعلم حقيقة تلقي ماوريسيو عرص، من برشلونة لكني أعود وأؤكد أنه كان ليرفض العرض.

جدير بالذكر أن ماوريسيو بوتشتينو، قد رحل عن صفوف توتنهام الإنجليزي، بعد الإطاحة به نتيجه تدهور نتائج الفريق ليحل مكانه البرتغالي جوزيه مورينيو.