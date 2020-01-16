حارث يكشف عن أنديته المفضلة التي يسعى لتعزيز صفوفها مستقبلا

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مدد الدولي المغربي أمين حارث عقده مع فريقه الألماني شالكه حتى صيف عام 2024، وهو ما يعتبر إشارة وفاء من حارث للنادي الألماني. لكن المهاجم المغربي يحلم مستقبلا بتحقيق قفزة نوعية واللعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة.
في حوار مع مجلة "شبورت بيلد" الرياضية الألمانية، اعترف مهاجم فريق شالكه أمين حارث أنه سعيد مع فريقه شالكه الألماني، مؤكدا أن المدير الفني الجديد للفريق الألماني ديفيد فاغنر لعب دورا محوريا في استعادته لمستواه تألقه هذا الموسم بعد الأزمة التي عاشها الموسم الماضي، والتي كادت أن تعصف بمستقبله مع نادي شالكه.
ورغم ارتياحه داخل أسوار نادي شالكه، مما دفعه إلى تمديد عقده حتى صيف عام 2024، إلا أن حارث يطمح مستقبلا للعب في صفوف أندية كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي أو ليفربول، حسبما كشف الدولي المغربي البالغ من العمر 22 عاما لمجلة "شبورت بيلد".
وقال حارث "أريد في يوم من الأيام أن ألعب في صفوف فرق تكون دائما حاضرة في ربع ونصف نهائي أو نهائي دوري أبطال أروبا". وتابع المهاجم المغربي "أريد أن أخطوا خطوة إلى الأمام، لكنني العب الآن في صفوف نادٍ كبير، وأنا مدين له بالكثير، ولذلك مددت عقدي معه حتى أضع نهاية لكل التكهنات".
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