نجم مانشستر يونايتد يصل ايطاليا خلال ساعات للتوقيع مع انتر ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

أحمد عبد القادر

يصل الظهير الأيسر الانجليزى، اشلي يونج، كابتن مانشستر يونايتد، الي مدينة ميلانو الايطالية ،خلال الساعات القادمة ،للالتحاق بصفوف انتر ميلانو بصورة رسمية.

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في الساعتين الماضيتين توصل نادى إنتر ميلان الايطالي الي اتفاق نهائي مع إدارة مانشستر يونايتد الانجليزي ،بشان استعارة كابتن الفريق الإنجليزي اشلي يونج ،لمدة ٦ شهور وهي المدة المتبقية في عقد الظهير الدولي السابق مع الشياطين الحمر، مقابل مليون ونصف يورو ، بالإضافة إلي 500 الف يورو تدفع في نهاية فترة الإعارة، في صورة مكافآت وحوافز.

من المنتظر أن يصل اللاعب ما بين يومى الجمعة والسبت لإجراء الكشف الطبي تمهيداً لتوقيع العقود مع فريقه الجديد انتر ميلان.

الجدير بالذكر أن الجناح والظهير الأيسر الانجليزى اشلي يونج، قد التحق بصفوف مانشستر يونايتد في موسم2011 قادماً من أستون فيلا الانجليزى، شارك في261لقاء وسجل 19 هدف ، وتوج مع الشياطين ببطولة الدوري وكأس الاتحاد الانجليزي وكاس الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر ايضا، أن صفقة اشلي يونج ستصبح ثاني صفقات الفريق الإيطالي في الفترة الشتوية بعد انضمام سبيناتزولا مدافع روما بالامس في صفقة تبادلية مع جناح الفريق ماتيو بوليتانو.