الزمالك يستقدم أخصائى تغذية للفريق لوضع برنامج خاص للاعبين

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ومن المقرر، أن يتناول لاعبو الزمالك وجبة الإفطار فى مقر النادى بميت عقبة ثم يؤدون المران فى الحادية عشر صباحًا، مع تناول وجبة الغداء فى النادى أيضًا، وبذلك يتناول اللاعبين وجبتين فى اليوم من الثلاثة تحت إشراف أخصائى التغذية الذى ستقدمه إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.
حقق الزمالك الفوز فى مباراته الأخيرة على الجونة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب النادى الساحلى، ليواصل الأبيض انتصاراته المتتالية فى المسابقة المحلية، بعدما احتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الأبيض 12 مباراة حتى الآن فى المسابقة المحلية، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.
ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته المتتالية بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا والجونة فى الجولات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من الدورى الممتاز.
كما ينتظر الزمالك العديد من المنافسات القوية خاصة مع بداية شهر فبراير المقبل، حيث سيخوض مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى، يوم 20 من فبراير المقبل، فى الإمارات، ثم مباراة القمة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، عقب مواجهة السوبر.
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