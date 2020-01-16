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شكرا لقرائتكم نادى طنطا يجدد الثقة فى المزين ويغرم اللاعبين 100 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأتى تلك القرارات عقب جلسة جمعت فايز عريبى رئيس النادى و أيمن المزين المدير الفنى للفريق الطنطاوى والذى قام بشرح العديد من الامور داخل الفريق و تحمل المسئولية كاملة خلال المباريات فى بطولة الدورى المصرى.
كما قرر مجلس طنطا تجديد الثقة فى الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني للفريق.
يستعد فريق طنطا لملاقة نظيره الجونة ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الثلاث القادم على ستاد طنطا الرياضى والتى ياتى اللقاء وسط جمهوره والتى يطالب بتصحيح المسار والعودة الى الانتصارات لمصلاحة الجمهور عقب الاداء الضعيف التى ظهروا عليه أمام الاهلى فى ستاد القاهرة الدولى .
حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً في بطولة بطولة الدوري وحصد الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.
سجل خماسية الاهلي، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما.
وخسر طنطا فى ثلاث مباريات متتالية أمام أف سى مصر و الزمالك و الاهلى فى بطولة الدورى المصرى حيث كان قريب من الفوز على الأبيض و لكن عدم خبرة اللاعبين لم تحسم اللقاء .
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