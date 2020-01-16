شكرا لقرائتكم إقامة مباراة يد الأهلي و الزمالك يوم 29 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إقامة مباراة الأهلي و الزمالك قمة كرة اليد لدورى المرتبط مواليد 2000 المؤجلة بختام الدور الأول يوم 29 يناير الجارى بصالة إستاد القاهرة .

كان من المقرر ان تقام مباراة الأهلي و الزمالك يوم 31 ديسمبر الماضى فى صالة 6 أكتوبر الدولية قبل ان تؤجل لوقت أخر بحضور حاملى بطاقات الاتحاد و أعضاء كلا الناديين .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل ، اى بعد انتهاء المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس حاليا والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

Advertisements

بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.

فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 39 / 22 فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ24، والتى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطنى على غينيا 19 /10 فى شوط شهد تفوق ملحوظ للفراعنة.

ويلتقى منتخب مصر فى ثانى لقاءاته غدا، الجمعة، مع منتخب كينيا، ويختتم المنتخب المصرى مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية، ويسعى منتخب مصر إلى استعادة لقب أمم أفريقيا والذى غاب عنه النسخة الماضية التى أقيمت بالجابون، حيث إن آخر لقب حصدته مصر جاء عام 2016 .

وطالب الجهاز الفنى للمنتخب لاعبيه بضرورة فرض السيطرة منذ اللقاء الأول لتوصيل رسالة لجميع المنتخبات بأن هدف الفراعنة هو حصد القب الذى خسره فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى الجابون وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس فى المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.