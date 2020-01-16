شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم الجدل حول صحة هدف عبدالله السعيد ودخوله نادي المائة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الكرة فى حالة توجهها للمرمى و لمسها الحارس بتغيير اتجاهها تحسب للحكم ، أما إذا كانت الكرة فى طريقها للمرمى وأخطأ الحكم فى التصدى لها تحسب لأخر لاعب لمسها.

Advertisements

كما كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة وجود جدل حول صاحب الهدف فإن الحكم يكون هو صاحب الرأي إذا لم يكن هناك صور أو فيديوهات توضح عكس رأيه.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن حكم مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري ، الدولي إبراهيم نور الدين إحتسب الهدف لصالح عبدالله السعيد وبالتالي دخل لاعب الإسماعيلي و الأهلي السابق نادية المائة هدف.

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري بالخطأ في مرماه ليتم إثارة حالة من الجدل هل سيتم إحتسابه لعبدالله السعيد بعد تسديد الركنية ، أم هدف بالخطأ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين ، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .