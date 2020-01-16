شكرا لقرائتكم كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك البدلاء لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع بعض لاعبي الفريق الذين لما يشاركوا في مباريات الفارس الأبيض الأخيرة.

و كان في مقدمة اللاعبين امام عاشور و كريم بامبو، و جائت ذلك الجلسة من أجل الشد من أزرهم مشيراً لهم أنه لا يعتمد على تشكيلة أساسية و أن الفرصة متاحه للجميع بشرط الالتزام في التدريبات و الاجتهاد و إذا توافر ذلك بالتأكيد سيشارك الجميع خاصة بأن الموسم الكروي مازال طويلاً و الفريق يشترك في العديد من البطولات.

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و سيقابل الزمالك النادي المصري يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري العام، قبل مواجهة مازيمبي الهامة بالجولة الخامسة من المجموعات بدوري أبطال افريقيا.