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شكرا لقرائتكم محمد أنور رجلاً لمباراة الاتحاد و بيراميدز و ظهور عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل محمد أنور مداف الاتحاد السكندري على أفضل لاعب في مباراة فريقه امام بيراميدز وفقاً لشبكة "كورة ستاتس"، و حصل اللاعب على تقييم 7.5، بينما جاء عبد الله السعيد أفضل لاعب ببراميدز بتقييم 4.1.
وانتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، أحرز هدف بيراميدز عن طريق عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري بالخطأ في مرماه ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.
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